Guardia di Finanza: il tenente colonnello Pirrera assume il comando del gruppo di Campobasso

Passaggio di consegne alle Fiamme Gialle di Campobasso: il Ten. Col. Luca Pirrera ha assunto oggi il comando del Gruppo della Guardia di finanza in sostituzione del Maggiore Pietro Senese Insalata destinato ad altro incarico presso la Scuola Addestramento e Specializzazione di Orvieto.

Il Gruppo Guardia di finanza Campobasso, da cui dipende anche la Tenenza Larino, assicura l’adempimento di tutti i compiti istituzionali, inoltre, concorre al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, attraverso azioni di contrasto ai traffici illeciti e mediante il servizio di pubblica utilità “117”, ad opera dell’articolazione “antiterrorismo e pronto impiego“, nella quale è imperniata anche una componente specializzata di militari cinofili.

Il Ten. Col. Luca Pirrera, laureato in Giurisprudenza, ha 51 anni e proviene dal Gruppo di Benevento dove ha retto l’incarico di Comandante. In precedenza l’Ufficiale ha svolto funzioni di comando presso diversi Reparti del Corpo, tra cui, più di recente, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e il Gruppo di Lamezia Terme, ed ha prestato servizio anche presso il Comando Generale della Guardia di finanza, maturando consolidata esperienza nei molteplici settori di servizio del Corpo.

Il Magg. Pietro Senese Insalata lascia il Gruppo Campobasso dopo tre anni di intense attività in tutti i settori della missione istituzionale della Guardia di finanza. L’avvicendamento ha avuto luogo alla presenza del Comandante Provinciale, Col. Francalberto Di Rubbo.

Dopo aver espresso parole di ringraziamento al Maggiore Senese per l’impegno profuso e la incondizionata disponibilità offerta a tutela della legalità economico finanziaria della provincia di Campobasso, il Col. Francalberto Di Rubbo ha rivolto al Ten. Col. Luca Pirrera un caloroso benvenuto e un sincero augurio di buon lavoro.