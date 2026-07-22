Maltrattamenti ai danni della moglie, scatta il codice rosso: quarantenne arrestato, ma è già ai domiciliari

I Carabinieri della stazione di Campomarino hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Larino su richiesta della competente Procura della Repubblica, nei confronti di un 40enne, ritenuto gravemente indiziato di maltrattamenti ai danni della moglie.

Un reato, quello dei maltrattamenti, che risulta fortemente impattante sull’incolumità psicofisica generale delle vittime, intesa anche come stato di benessere mentale, nonché sulla loro libertà individuale. L’articolata attività investigativa trae origine dalla denuncia presentata dalla donna presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Campomarino che, da quel momento, ha immediatamente attivato le procedure del c.d. “Codice Rosso“, avviando tempestivi accertamenti e raccogliendo i primi riscontri, fino alle successive e approfondite indagini delegate, da cui sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo su una serie di episodi di maltrattamenti denunciati dalla vittima.

Gli elementi raccolti sono stati pienamente condivisi dall’Autorità Giudiziaria che si è determinata circa la necessità e l’urgenza dell’emissione del provvedimento restrittivo. L’operazione testimonia ancora una volta l’elevata sensibilità, la tempestività operativa dell’Arma dei Carabinieri e delle Stazioni locali che, con la loro capillare presenza sul territorio, la profonda conoscenza delle dinamiche locali ed un accurato lavoro di analisi, riescono costantemente a garantire la necessaria vicinanza alle vittime di violenza di genere, a tutela delle fasce più deboli della popolazione.