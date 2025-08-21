Guasto alla fibra, Schiavi di Abruzzo senza connessione internet veloce

Un guasto, probabilmente causato dal maltempo o dal forte vento delle ultime ore, sta interessando la linea internet veloce su tutto il territorio comunale di Schiavi di Abruzzo. Le segnalazioni degli utenti si sono riversate sul gestore che ha la maggioranza di clienti in paese, la molisana Dimensione.

Il servizio clienti della ditta molisana ha prontamente risposto alle sollecitazione degli utenti, comunicando quanto segue: «La informo che abbiamo riscontrato un guasto generalizzato nella sua area, che coinvolge tutti i clienti che utilizzano la rete realizzata da Open Fiber, non solo i clienti Dimensione. Siamo già al corrente del guasto e abbiamo già provveduto a segnalarlo ad Open Fiber, che sta lavorando per risolvere il guasto nel più breve tempo possibile».