Fuga di gas, gente in strada a Belmonte del Sannio. Intervento provvidenziale dei Vigili del fuoco

Fuga di gas, nella serata di martedì, nel centro abitato di Belmonte del Sannio, precisamente in via Cardarelli. Più di qualcuno, per il timore di possibili esplosioni, si è riversato in strada in attesa che la situazione di potenziale pericolo rientrasse.

Il vicesindaco Mastrostefano (foto archivio)

A dare l’allarme alcuni passanti che hanno avvertito il forte odore delle sostanze che vengono miscelate al metano o al Gpl proprio per motivi di sicurezza, in modo che siano facilmente avvertite le perdite. Il vice sindaco Dalio Mastrostefano, avvisato della situazione di potenziale pericolo, ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco per le verifiche e gli eventuali interventi di bonifica del caso. Sul posto si è recata una squadra dal distaccamento di Agnone.

Il personale operante ha individuato il problema e lo ha risolto in breve tempo, ripristinando lo stato dei luoghi e la sicurezza. In base alle prime ricostruzioni si è trattato di un incidente dovuto al maltempo. Su Belmonte, infatti, quel pomeriggio si è abbattuta una forte e intensa ondata di maltempo, con raffiche di vento tese che probabilmente hanno causato il distacco dal muro e la conseguente rottura di un tubo del gas di una casa privata. La rapidità di intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone e la competenza degli stessi operatori ha scongiurato il verificarsi di possibili incidenti di maggiore gravità. Sul posto ha operato anche il tecnico inviato dal gestore di distribuzione del gas.

Il vicesindaco Mastrostefano ringrazia pubblicamente il personale dei Vigili del fuoco: «A nome mio e dell’intera cittadinanza di Belmonte Del Sannio, desidero rivolgere un sincero ringraziamento per il tempestivo e professionale intervento effettuato dalla Squadra di Agnone, in seguito alla pericolosa fuga di gas verificatasi in Via Cardarelli. Grazie alla vostra rapidità d’azione e alla competenza dimostrata è stato possibile gestire una situazione potenzialmente critica, evitando conseguenze ben più gravi per le persone e per la zona del paese coinvolta. Con l’occasione rinnovo a tutti voi la mia personale e quella dell’amministrazione comunale gratitudine per il vostro lavoro straordinario che svolgete quotidianamente al servizio della collettività».