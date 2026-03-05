  • News

    • Guerra, il ministro Crosetto: «Innalzato al massimo il livello della difesa aerea e anti balistica nazionale, può succedere di tutto»

    Oggi, nell’Aula di Montecitorio, si sono svolte le comunicazioni del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionaleAntonio Tajani, e del Ministro della DifesaGuido Crosetto, in merito alla richiesta di aiuti avanzata dai Paesi del Golfo.

    Il Ministro Crosetto ha dato mandato al capo di Stato maggiore della Difesa di innalzare al massimo il livello di protezione della difesa aerea e anti balistica nazionale in coordinamento con gli alleati e con la Nato.

