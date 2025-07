Guida dopo aver assunto alcool, rafforzati i controlli della Polizia nel Vastese e nel Chietino

Nell’ambito della campagna nazionale itinerante “E….state con noi”, la Polizia Stradale di Chieti, coadiuvata dal personale del Commissariato di P.S. di Vasto, ha effettuato controlli finalizzati alla promozione della guida sicura e al contrasto dell’uso di alcool e sostanze stupefacenti.

In Piazza Rossetti, cuore dell’evento, erano presenti strumenti divulgativi ed innovativi: la Lamborghini della Polizia di Stato ed un tappeto dotato di visori per la simulare la guida alterata da alcool e/o stupefacenti, attrattiva per il pubblico utile a sensibilizzare i cittadini sui rischi reali legati all’assunzione di alcol e droghe alla guida.

L’ iniziativa ha riscosso grande successo trovando una piazza affollata e interessata.

Parallelamente, nella zona di Vasto Marina, sono state allestite postazioni per i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni psicofisiche alla guida, con l’ausilio di un laboratorio mobile per le analisi di 2° livello per le sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di tale attività di controllo sono stati sanzionati due conducenti, uno per la positività all’alcol ed uno per la positività alla droga.

L’iniziativa, che si inserisce nel contesto della suddetta campagna promossa dalla Polizia di Stato, ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sui comportamenti responsabili alla guida, in particolare durante la stagione estiva, e prevenire quindi i comportamenti scorretti, spesso causa di incidenti stradali.