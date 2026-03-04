Hashish, marijuana e due coltelli a serramanico: tre giovani denunciati dai Carabinieri

I Carabinieri della stazione di San Valentino in A.C. (PE), hanno denunciato in stato di libertà tre persone, ritenute a vario titolo responsabili di resistenza a Pubblico Ufficiale, detenzione di sostanze stupefacenti e porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

Nel primo pomeriggio di ieri, a seguito di una segnalazione, i militari hanno controllato un giovane classe 2003, nel centro del paese, che alla vista dei Carabinieri ha cercato di darsi alla fuga, immediatamente bloccato, veniva sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish, nella circostanza un militare rimaneva leggermente ferito. La successiva perquisizione domiciliare eseguita unitamente all’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Popoli, permetteva di rinvenire ulteriori modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed hashish, nella disponibilità di un familiare convivente, che veniva segnalato all’autorità amministrativa.

Nel prosieguo dell’attività, i Carabinieri del luogo unitamente a quelli di Caramanico Terme hanno controllato un’autovettura di grossa cilindrata, condotta da un 33enne, in compagnia di un 24enne, italiani, entrambi conosciuti alle forze di polizia. La successiva perquisizione veicolare permetteva di rinvenire all’interno dell’abitacolo due coltelli a serramanico e una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana nella disponibilità di uno degli occupanti.

Per tali ragioni i soggetti, venivano condotti presso gli uffici della locale Stazione dove, al termine delle formalità di rito, sono stati denunciati in stato di libertà, a vario titolo, alla Procura della Repubblica di Pescara, per resistenza a Pubblico Ufficiale, detenzione di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.