I monologhi della vagina, la Compagnia Stabile del Molise torna in scena ad Agnone

Tratto dal celebre testo della drammaturga e attivista statunitense Eve Ensler, lo spettacolo affronta con ironia e profondità temi legati all’universo femminile: parto, sesso, mestruazioni, visite ginecologiche, amore, orgasmo, violenze. Un racconto potente e necessario, caratterizzato da un’alternanza perfetta di toni drammatici e comici.

Una replica speciale dedicata alla memoria della nostra fondatrice Paola Cerimele, a tre anni dalla sua scomparsa. Paola, attrice e insegnante appassionata, ha sempre creduto nel teatro come strumento di libertà, consapevolezza e cambiamento. Con questo spettacolo vogliamo onorarne la visione e il coraggio, portando in scena un testo che da quasi trent’anni scuote le coscienze e celebra la forza, la vulnerabilità e la complessità dell’essere donna.

Con: Silvana Reale, Arianna Valeria Raffaldi, Maria Luisa Occhicone, Ilenia Fusaro, Michela Clemente, Claudia Ravazzini, Rebecca De Camillis, Angela Anzovino.

Accompagnamento Musicale: Fabiola Valerio

Regia: Mariangela Lombardi

Direzione Artistica: Raffaello Lombardi

Lunedì 25 agosto 2025 – ore 21

Cinema Teatro Italo Argentino – AGNONE (IS)

Biglietto 10€ disponibile online e nei punti vendita CiaoTickets