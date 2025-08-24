Quarantenni in festa ad Agnone: tanti auguri alle ragazze e ai ragazzi della classe ’85

Quaranta anni sono sicuramente un traguardo da festeggiare ed è quello che hanno fatto oggi le ragazze e i ragazzi della classe 1985 di Agnone. Tutti in ghingheri per l’occasione, i quarantenni hanno partecipato ad una messa di ringraziamento per i loro primi quaranta anni di vita, per poi proseguire i festeggiamenti più laici e anche piacevoli tra aperitivi e brindisi. Tanti auguri dalla redazione dell’Eco.

