I Presidenti della Repubblica tutti insieme a Capracotta, allestita la mostra dei capi di Stato

Nella Sala della Cultura del Comune di Capracotta, da ieri, sono esposti i ritratti ufficiali dei dodici presidenti che si sono succeduti nei 79 anni di vita della Repubblica Italiana: Enrico De Nicola, Luigi Einaudi, Giovanni Gronchi, Antonio Segni, Giuseppe Saragat, Giovanni Leone, Sandro Pertini, Francesco Cossiga, Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano e l’attuale Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

«Una vera e propria galleria storica per ricordare e per rileggere le biografie dei nostri Presidenti dal 1946 a oggi. – spiega il sindaco Candido Paglione – Sotto ogni immagine è presente una targhetta che riporta il nome del Presidente e il periodo del suo mandato. Inoltre, grazie a un QR code, i visitatori potranno collegarsi direttamente al sito ufficiale del Quirinale, proprio per approfondire la biografia di ogni Capo dello Stato».

«L’allestimento della “galleria dei Presidenti” vuole essere anche un’occasione utile per ricordare, in modo semplice e accessibile a tutti, la storia repubblicana del nostro Paese».