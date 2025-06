I sindaci sfilano ai Fori imperiali, l’Ucem va oltre la retorica: «Non lasciamo i piccoli Comuni soli»

«Nel giorno della Festa della Repubblica, con i Sindaci che sfilano ai Fori Imperiali, c’è una grande urgenza: costruire una nuova unità delle Istituzioni, dei Comuni in primis. Troppi municipalismi stanno crescendo, troppe contrapposizioni e mancanze di sinergie. Manca un disegno istituzionale sui Comuni, dopo aver lasciato in sospeso la legge sui piccoli Comuni 158/2017. Non è colpa di questo o di quel Governo. Da troppo tempo non si agisce nel modo più efficace. La legge 158 è quella che scriveva che i Comuni grandi e piccoli lavorano insieme. E invece, è così solo in parte e comunque sempre per la buona volontà degli Amministratori che capiscono l’importanza di lavorare insieme. Questo Paese deve ancora decidere, in una azione politica vera e trasversale, quanto essere centralista, federalista, autonomista. Di certo è molto municipalista, nel senso negativo del termine. Tanti Comuni, anche i più grandi pensano di bastare a se stessi evitando sinergie istituzionali stabili, unioni, collaborazioni, vera coesione. È un tema derubricato in troppi Partiti e in troppe assemblee regionali. Riorganizzare la macchina degli Enti locali, in questo 2 Giugno 2025, diventa una urgenza per evitare che tagli, contrazioni di spesa post PNRR, patto di stabilità, crisi ecologica e crisi demografica, spopolamento, rendano sempre più polarizzato il Paese. Come ci dice il Presidente della Repubblica, dobbiamo agire per ridurre i divari. E lavorare insieme, superando le frammentazioni, è un grande nostro impegno».

Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.

I dati del Progetto Italiae, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, mostrano come la voglia di lavorare insieme tra i Sindaci ci sia. E debba essere sostenuta. Le Unioni di Comuni, le Unioni montane, le Comunità montane, sono l’esatto opposto, l’antidoto alle fusioni dei piccoli Comuni che alcuni politici sprovveduti in passato avevano voluto imporre, provando un percorso fallimentare. Non si toglie di mezzo il Comune. Piuttosto occorre agire per far lavorare i Comuni insieme.

Sono 437 le Unioni di Comuni e le Unioni montane in Italia, con all’interno 2819 Comuni, per 10,5 milioni di abitanti coinvolti, e 120mila chilometri quadrati. A queste Unioni, si aggiungono 70 Comunità montane, con 1063 Comuni all’interno, 3 milioni di abitanti. Tutti i dati sulle Unioni, sulle forme aggregative del Paese, sono disponibili sul sito openitaliae.it.