Referendum, appello al voto di Saia: «La democrazia ha bisogno della nostra partecipazione»

Il messaggio del Presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, in occasione della Festa della Repubblica:

“Il 2 giugno è una data significativa nella nostra storia. In questo giorno del 1946, il popolo italiano fece una scelta coraggiosa per la Repubblica, intraprendendo un nuovo cammino fondato sui principi di libertà, uguaglianza e democrazia. Fu un momento in cui le voci dei cittadini, di donne e di uomini, si unirono per la prima volta per dare forma a un futuro pieno di speranze.

Quel giorno cruciale pose le basi per la realtà in cui viviamo oggi, una realtà ancorata ai principi della nostra Costituzione, che continua a rappresentare la luce guida della nostra vita civica.

In un periodo in cui molti si sentono disillusi e distanti dalla politica, dobbiamo ricordare a noi stessi che la democrazia ha bisogno della nostra partecipazione per prosperare. L’apatia e il disimpegno non devono mai diventare la norma. Impegnarsi significa prendersi cura del nostro Paese, favorire l’unità sociale e sostenere il bene comune. Anche qualcosa di semplice come votare è un modo potente per esprimere la nostra fiducia nel futuro. E per questo voglio esortare tutti a esprimersi sui referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno. Ecco, prima di andare al mare, chiedo a voi un gesto piccolo ma d’impatto: inserire una scheda in un’urna per contribuire alla salute civica della nostra Italia.

Perché dare vita ai principi costituzionali è una missione che non è mai veramente conclusa. Una missione che si realizza ogni giorno, grazie all’impegno di ogni singolo cittadino, al lavoro instancabile di chi opera nelle istituzioni pubbliche, nelle scuole, nelle imprese e nelle organizzazioni di volontariato.

Si tratta di garantire i diritti e creare servizi efficaci per tutti. Si tratta di garantire tutto quanto necessario a chi ha difficoltà e possibilità minori. Come i territori più vulnerabili delle aree interne, ricchi di storia e bellezza come quelli molisani, che vengono spesso esclusi dai grandi piani di sviluppo.

In questa giornata rivolgo un sentito ringraziamento ai Prefetti, che ogni giorno rappresentano lo Stato nelle comunità locali con equilibrio e competenza. Il loro lavoro è cruciale per favorire la coesione sociale.

Concludo esortando tutte le istituzioni a un lavoro mirato alla distensione internazionale. In un mondo pieno di tensioni e conflitti, la Repubblica Italiana deve ribadire con forza il suo impegno per la pace, la solidarietà internazionale e la protezione dei diritti umani.

Auguro a tutti una gioiosa Festa, con la speranza che questa occasione sostenga la fiducia nelle istituzioni e rafforzi la consapevolezza condivisa che la Repubblica appartiene davvero a tutti noi.

Viva il 2 giugno. Viva la Costituzione. Viva la Repubblica.”