Il 3 marzo del 1970 nasceva la Provincia di Isernia, Saia: «Dal Governo serve un sostegno reale»

Il 3 marzo del 1970 la Provincia di Isernia nacque come «nuovo punto di riferimento istituzionale al servizio del territorio e dei cittadini. Oggi, a 55 anni di distanza, celebriamo questo importante traguardo con tanta determinazione di lavorare per il bene comune». Sono le parole di Daniele Saia, presidente della Provincia pentra, nel giorno dell’anniversario della sua fondazione.

Il presidente Saia davanti all’ingresso del palazzo della Provincia di Isernia

«La battaglia per la conquista dell’autonomia non fu semplice: il comitato per l’istituzione della Provincia incontrò molte difficoltà nel suo percorso, nonostante l’appoggio di numerosi cittadini. Il gruppo rivendicava il giusto riconoscimento per un territorio pieno di valore, chiedeva l’apertura di uffici pubblici per garantire efficienza e favorire il decollo economico. Una crescita che, dalla nascita dell’Ente e per i successivi decenni, fu tangibile e importante, fino ai tagli dettati dalle riforme» continua il presidente Saia.

«In questi 55 anni la Provincia di Isernia ha affrontato sfide complesse. Ha promosso lo sviluppo del territorio attraverso la costruzione di infrastrutture viarie e scolastiche, con un occhio vigile sulla tutela ambientale. Ha valorizzato il patrimonio culturale e paesaggistico. Un lavoro che continua ancora oggi.

Voglio cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che a vario titolo si sono impegnati per l’Ente, dagli amministratori ai dipendenti. E soprattutto, ringrazio i cittadini che con la loro tenacia e il loro lavoro hanno reso il territorio dei 52 Comuni vivace e produttivo.

Attualmente, ci confrontiamo con nuove sfide, spinte che auspicano cambiamenti e riassetti geografici. Credo, però, che le nostre prospettive non debbano focalizzarsi sulla questione dei margini territoriali, ma sull’attenzione nei confronti di un rinnovato e impegnato spirito collaborativo che esalti la vicinanza tra le istituzioni e i cittadini.

L’attenzione del Governo nei nostri confronti non deve essere di carattere assistenziale, ma deve essere un sostegno reale per un nuovo disegno di crescita che tenga conto di tutte le esigenze di territori come i nostri, che possono essere definiti nella loro totalità come aree interne.

Occorre una nuova alleanza per il progresso che passi dalla promozione di innovative avventure imprenditoriali che garantiscono lavoro fino alle nuove opportunità per i giovani, con la speranza di attivare presto percorsi formativi a Isernia grazie all’Università degli Studi del Molise, un progetto a cui da tempo sta lavorando il Comune capoluogo. In questo programma, non bisogna dimenticare l’importanza della sanità pubblica che deve tornare ad avere la sua centralità.

Solo con questo disegno potremo vincere il male più grande del nostro tempo: lo spopolamento. I territori della Provincia non devono resistere, ma attivamente esistere. Con radici salde che elogiano la loro storia e con lo sguardo fiero che guarda al futuro. E allora, auguri Provincia di Isernia, auguri sinceri per affrontare positivamente tutte le sfide del domani».