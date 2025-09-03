  • News

    • Il Console generale degli Stati Uniti d’America ricevuto dalla Prefetto Lattarulo

    Pubblicato il

    Il Prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo, ha ricevuto oggi, presso il Palazzo del Governo, il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Terrence Flynn.

    L’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità nel solco degli ottimi rapporti di collaborazione che da sempre caratterizzano le relazioni tra i due Stati, è stato occasione per un proficuo confronto sulle tematiche di comune interesse, anche alla luce delle radici storiche e culturali di entrambi i Paesi.

    In particolare, è stata condivisa l’ampia disponibilità ad intraprendere iniziative che favoriscano la sinergia interistituzionale dell’Ufficio del Governo e dell’Autorità Diplomatica, nel pieno interesse delle comunità.

    Al termine della visita, il Prefetto ha espresso un sentito ringraziamento al Console Generale, sottolineando l’importanza di tali momenti di conoscenza e di approfondimento congiunto.

