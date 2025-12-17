Il due volte campione del mondo di ciclismo Capitano ai vertici del sindacato di Polizia Penitenziaria

“Un’unica parola: orgoglio!”. E’ con questa frase che il segretario Nazionale del Sindacato di Polizia Penitenziaria Mauro Nardella ha accolto nella sua squadra pescarese in particolare e abruzzese in generale l’avvento nel sodalizio da lui rappresentato, vale a dire il Cnpp-Spp, il due volte campione mondiale di ciclismo Gianluca Capitano.

“Quando mi è stato detto che il due volte campione mondiale avrebbe volentieri voluto ergersi a paladino del diritto dei poliziotti penitenziari operando per conto del sindacato che rappresento una sensazione di orgoglio mista ad emozione mi ha assalito” -Spiega Nardella-

“ Di lui ne avevo sentito e molto bene parlare e non nascondo il fatto che sarebbe stato un onore un giorno poterlo incontrare. Da li a vederlo operare al mio fianco a favore del bene dei poliziotti penitenziari lascio ai lettori immaginare cosa ho potuto provare” – sottolinea il segretario nazionale-

“quando è venuto il momento di conoscerlo ho avuto modo di stringere la mano non solo a un campione del mondo di una delle specialità più sacrificate che lo sport possa annoverare ma a un campione di bontà e di giustizia. Sono convinto che il suo spirito da combattente saprà molto bene adoperarlo anche per le giuste cause che andranno ad accompagnare la sua politica sindacale. A lui vanno i miei più sentiti ringraziamenti e auguri di un proficuo lavoro” – conclude Nardella-

Ma chi è Gianluca Capitano?

Gianluca Capitano è un ex pistard italiano, due volte Campione del Mondo di ciclismo su pista nel Tandem (1990 e 1992) con il compagno Federico Paris, oltre a diversi titoli italiani e un record mondiale juniores, dopo una carriera che lo ha visto protagonista anche alle Olimpiadi di Atlanta 1996 nel chilometro da fermo.

Atleta particolarmente attivo su pista, tra gli Juniores nel 1989 a Mosca vinse il titolo mondiale della velocità di categoria, dopo essere stato argento l’anno prima. Come detto nel 1990 divenne campione italiano e campione del mondo nel tandem in coppia con Federico Paris. Si ripeterà ai campionati nazionali di tandem anche nel 1991, 1992 e 1993; nello stesso 1990 fu campione italiano nella velocità, titolo che confermò anche nel 1991.

Nel 1992 fu nuovamente campione del mondo del tandem, sempre in coppia con Paris, e dal 1993 al 1995 fu campione italiano nel chilometro a cronometro, specialità in cui gareggiò anche ai Giochi della XXVI Olimpiade di Atlanta nel 1996, classificandosi quindicesimo; nella rassegna di Atlanta partecipò anche alla prova di velocità, venendo però eliminato nei ripescaggi del primo turno. Nel 1997 vinse nuovamente il campionato italiano nel chilometro.

Gianluca Capitano corse anche per i colori del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre di Sulmona.

I suoi maggiori successi:

Campionati del Mondo (Tandem): Oro nel 1990 (Maebashi) e 1992.

Oro nel 1990 (Maebashi) e 1992. Campionati del Mondo (Juniores): Oro nella Velocità nel 1989.

Oro nella Velocità nel 1989. Record Mondiale (Juniores): 200 metri lanciati pista coperta (10″384) nel 1989.

200 metri lanciati pista coperta (10″384) nel 1989. Campionati Italiani: 16 titoli in varie specialità (Velocità, Tandem, Km da Fermo) tra gli anni ’80 e ’90.

16 titoli in varie specialità (Velocità, Tandem, Km da Fermo) tra gli anni ’80 e ’90. Olimpiadi di Atlanta 1996: 15° nel chilometro da fermo.

Era noto per la sua velocità e per aver riportato l’Italia sul gradino più alto del podio mondiale nel tandem dopo 22 anni.