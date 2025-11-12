Il futuro dell’assistenza sanitaria: 71 nuovi infermieri laureati all’Università di Chieti

La sanità abruzzese si arricchisce di 71 nuovi infermieri. Si è conclusa oggi, mercoledì 12 novembre, la sessione autunnale di laurea del Corso in infermieristica all’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. I 71 neolaureati, che hanno iniziato le discussioni delle tesi nella giornata di ieri, martedì, sono ora pronti per l’iscrizione all’Albo professionale e per l’ingresso nel mondo del lavoro.

Questo momento rappresenta non solo la conclusione di un percorso universitario intenso e impegnativo, ma anche l’ingresso ufficiale nel mondo delle professioni sanitarie. Un ingresso che avviene in un momento storico in cui la figura dell’infermiere è riconosciuta come sempre più centrale per la salute delle persone e per il funzionamento delle comunità.

Una volta completata l’iscrizione all’Albo, i nuovi professionisti potranno iniziare a esercitare in strutture pubbliche, private o in regime di libera professione, portando le loro competenze e la loro energia nei diversi contesti di cura.

Un plauso ai nuovi laureati arriva dall’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Chieti e dal presidente del corso di laurea in infermieristica dell’ateneo.

«Ogni nuova generazione di infermieri porta con sé entusiasmo, energia e una visione rinnovata del prendersi cura», afferma il vice presidente dell’Opi di Chieti, Gianfranco Tamagnini. «A tutti i neolaureati rivolgiamo un caloroso benvenuto nella nostra grande comunità professionale, all’insegna dell’etica, della competenza e della dedizione che da sempre contraddistinguono la professione».

Giancarlo Cicolini, come presidente del corso di laurea in infermieristica, esprime anche l’orgoglio per il percorso formativo concluso dagli studenti: «Questi giovani professionisti rappresentano il futuro dell’assistenza sanitaria. Durante il loro percorso di studi hanno dimostrato impegno, competenza e grande sensibilità umana, qualità indispensabili per chi sceglie di dedicarsi alla cura delle persone. Il titolo di oggi – conclude – è il risultato di anni di sacrifici, ma anche l’inizio di un cammino professionale ricco di responsabilità e di soddisfazioni».

Con l’ingresso di questi 71 nuovi infermieri, l’Abruzzo potrà contare su professionisti formati secondo i più elevati standard accademici, pronti a rispondere con preparazione e umanità ai bisogni di salute dei cittadini.