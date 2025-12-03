Il Giro d’Italia incorona la Maiella: da Pretoro al Blockhaus, vetrina internazionale per l’Abruzzo

Il percorso ufficiale del prossimo Giro d’Italia è stato svelato a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica, durante una conferenza che ha destato grande entusiasmo. Tra gli annunci più attesi per l’Abruzzo c’è stata la conferma della spettacolare tappa sul leggendario Blockhaus, nel Parco Nazionale della Maiella.

Proprio il territorio di Pretoro (Ch), che ospita l’epico momento, è stato rappresentato dal Sindaco, Diego Giangiulli che ha espresso viva soddisfazione per la scelta del Blockhaus come appuntamento per il 15 maggio 2026, sottolineando il grande valore turistico-sportivo che questo evento rappresenta per il territorio.

“Ospitare una tappa così prestigiosa, è un onore immenso e un’opportunità irripetibile – ha dichiarato il Sindaco Giangiulli. – Il Blockhaus è una salita storica del Giro, ma è soprattutto la porta d’accesso a un tesoro naturale: il Parco Nazionale della Maiella. Questa montagna, con i suoi paesaggi importanti e le sue vette maestose, è un’autentica palestra a cielo aperto che ben si presta a tutte le declinazioni del ciclismo, dal professionismo al cicloturismo. Grazie al presidente Marco Marsilio perché negli ultimi anni ha puntato tanto su questo sport vicino alla gente ed a Maurizio Formichetti perché ogni anno disegna le tappe abruzzesi con grande passione e competenza”.

Il Primo Cittadino ha voluto rimarcare che il passaggio del Giro fornirà una vetrina globale per mostrare l’incredibile potenziale della Maiella come destinazione per gli amanti delle due ruote. La rete sentieristica del Parco e le strade panoramiche offrono percorsi ideali per gli appassionati che cercano sfide e bellezze naturali.

L’amministrazione di Pretoro, in sinergia con gli enti locali, lavorerà per fare in modo che l’accoglienza sia all’altezza della notorietà dell’evento, lasciando un segno positivo e duraturo per lo sviluppo turistico sostenibile dell’area e dell’intera regione Abruzzo.