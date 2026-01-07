‘Il lotto nel piatto’, Giovanni Mancinone presenta il suo nuovo volume al ‘Niagara’ di Poggio Sannita

Un viaggio tra sapori, memoria e simboli: sarà presentato venerdì 9 gennaio, alle ore 18, al Niagara di Poggio Sannita, il volume “Il lotto nel piatto” (Volturnia Edizioni), firmato dall’ex giornalista Rai e de L’Unità Giovanni Mancinone. Un’opera originale che fonde novanta numeri della smorfia con novanta ricette della tradizione, trasformando il cibo in un linguaggio dell’anima e della fortuna.

La prima tappa del tour dedicato al libro si terrà in una cornice speciale: il rinnovato Niagara, storico locale restituito alla comunità grazie all’impegno dell’imprenditore Mario Porrone, simbolo dell’artigianato e della rinascita del territorio alto molisano.

L’incontro, centrato sul tema “Cibo, emozioni e salute”, vedrà accanto all’autore la psicologa Floriana Di Pietro, il dottor Giovanni Di Nucci e lo stesso Porrone, che parlerà del “pane vero”, re della tavola.

Un dibattito ricco di spunti e sapori, con la partecipazione di produttori di olio e vino locali e il racconto di chi custodisce le antiche ricette popolari, dai babaci alle sagne pezzate.

Il libro, già alla seconda ristampa, raccoglie contributi di esperti, artisti e giornalisti — tra cui Elvira Naselli, autrice della prefazione dedicata alla dieta mediterranea come “bene da proteggere”.

Per Mancinone, si tratta di un progetto che celebra la cultura gastronomica molisana come patrimonio vivo, da gustare con la mente, con il cuore e, naturalmente, con il palato.