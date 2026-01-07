Sanità, Greco: “2026 anno della verità. Bonamico e Di Giacomo devono andare a casa” (video)

“Ho fatto un voto per il 2026: sarà l’anno della verità, senza filtri”. Così il consigliere regionale Andrea Greco in un post pubblicato sui social, annunciando l’avvio di una nuova stagione politica “all’insegna della trasparenza e della responsabilità”, con parole durissime contro i vertici della sanità molisana.

“Bonamico e Di Giacomo devono andare a casa – scrive Greco – perché non hanno fatto ciò che la legge imponeva loro di fare. Anzi, hanno peggiorato i conti e, soprattutto, le prestazioni sanitarie per i cittadini molisani”.

Il consigliere di Agnone fa sapere di aver depositato, insieme ai colleghi Massimo Romano (primo firmatario) e Angelo Primiani, un nuovo atto formale, l’ennesimo, per chiederne la rimozione. “Ora la scelta è chiara: o il Consiglio regionale affronta finalmente questo tema, oppure sono pronto ad occuparlo, come ho già fatto in passato. Non abbiamo più tempo da perdere.”

Greco conclude tornando sul significato politico del suo “voto per il 2026”: “In una terra dilaniata dal servilismo politico, dire la verità è un atto rivoluzionario. E quest’anno – assicura – lo farò senza sconti per nessuno”.