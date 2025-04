“Il lupo, niente è per sempre”, racconti senza tempo di caccia, pesca, funghi e tartufi

Fresco di stampa, uscito proprio in questi giorni, il primo libro di Berardo Di Giandomenico: “Il lupo, niente è per sempre“, ventotto racconti senza tempo di caccia, pesca, funghi e tartufi ambientati in Abruzzo.

“Il lupo, niente è per sempre”, il primo romanzo di Berardo Di Giandomenico, immerge il lettore nelle tradizioni e nei paesaggi incontaminati dell’Abruzzo. Un’opera composta da 28 racconti, che esplorano il fascino e la bellezza della caccia, della pesca, della raccolta di funghi e tartufi, ma anche la riflessione sulla vita, sul cambiamento e sull’impermanenza.

Ambientati tra le montagne e i boschi abruzzesi, i racconti del libro rivelano una realtà sospesa tra il presente e il passato, dove ogni storia è un frammento di memoria, legato alla terra e alla sua gente. Attraverso il suo stile evocativo e sincero, Berardo Di Giandomenico porta il lettore in un viaggio emozionante, tra il fascino dell’avventura all’aria aperta e le riflessioni sull’esistenza.

“Il lupo, niente è per sempre” non è solo una raccolta di storie di caccia e natura, ma una riflessione profonda sul tempo che scorre, sull’equilibrio tra uomo e natura, e sulla bellezza che si nasconde nelle cose più semplici e autentiche.

Biografia dell’autore Berardo di Giandomenico è nato e cresciuto in Abruzzo, regione che ha sempre ispirato la sua scrittura. Con una passione per la natura e la vita all’aria aperta, ha dedicato anni alla raccolta di esperienze e storie che oggi condividono una visione unica di questa terra. Questo è il suo primo romanzo, una dichiarazione d’amore per la sua terra e per il rapporto intimo tra l’uomo e l’ambiente che lo circonda.