Il mondo delle api affascina i bambini dell’oratorio di Agnone

«Apicoltura ai bambini». Questo potrebbe essere lo slogan per descrivere l’evento ludico e formativo allo stesso tempo che ha visto protagonisti i bambini dell’oratorio di Agnone e due appassionati apicoltori del posto, Armando Delli Quadri e Felice Le Donne.

I due “allevatori di api” sono stati ospiti dei bambini dell’oratorio per una lezione dimostrativa sull’affascinante mondo dell’alveare, un vero e proprio “super-organismo” composto da decine di migliaia di piccole e infaticabili lavoratrici che oltre a produrre miele, alimento dalle ben note proprietà benefiche, svolgono l’essenziale ruolo di impollinazione contribuendo al mantenimento della biodiversità.

«È stato un pomeriggio pieno di emozioni per noi e per i bambini, – spiegano i due apicoltori – che ci hanno riempito di domande e sono rimasti affascinati dalle nostre amiche api». Per l’occasione è stata portata all’attenzione dei bambini una arnia didattica, una “casetta” per le api con le pareti in vetro, in modo tale che i bambini hanno potuto osservare da vicino le api, ma in assoluta sicurezza.

«Abbiamo concluso la mini lezione con un ottimo gelato della pasticceria Gerry al miele e polline» hanno concluso i due apicoltori, dando appuntamento a grandi e piccini presso l’apiario didattico.