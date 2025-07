Il Prefetto Montella esalta i piccoli Comuni: «Gestione più efficiente e proficua»

Continuano le visite istituzionali del Prefetto di Isernia presso i Comuni della provincia, al fine di rinsaldare il rapporto tra la Prefettura e le amministrazioni locali e di approfondire la conoscenza del territorio.

Nella giornata di ieri, il Prefetto Montella si è recato presso il Comune di Roccamandolfi, ove è stato accolto dal Sindaco Giacomo Lombardi, unitamente agli esponenti e ai dipendenti dell’Amministrazione comunale, dal Sottosegretario della Presidenza della Giunta regionale Vincenzo Niro, dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cantalupo nel Sannio e dal parroco Don Giovanni Tramontano.

La visita istituzionale, svoltasi presso la sala del Consiglio comunale, è stata l’occasione per una conoscenza diretta del contesto di Roccamandolfi ed ha costituito un momento utile per rafforzare la sinergia e la coesione istituzionale tra i diversi livelli di governo.

In proposito il Prefetto ha sottolineato come le piccole dimensioni di un contesto territoriale non debbano costituire un ostacolo o un limite, ma possano invece rappresentare un vantaggio per realizzare una gestione più efficiente e proficua delle ricchezze che offre il territorio.

Al fine di sviluppare le potenzialità di una località che presenta un ingente patrimonio naturalistico è richiesta una comunità di intenti tra tutte le Istituzioni, da perseguire attraverso un confronto attivo e costante e attività sinergiche.

Dopo un cordiale confronto con il Primo Cittadino su alcune tematiche inerenti al territorio comunale, quali lo spopolamento delle aree interne e la necessità di rafforzare il contrasto agli incendi boschivi, il rappresentante dell’Ufficio territoriale del Governo ha partecipato alla funzione religiosa in onore del Santo Patrono.

Al termine della visita il Prefetto Montella ha ringraziato il Sindaco per la calorosa accoglienza ricevuta, evidenziando l’importanza del confronto che ha permesso di rafforzare il dialogo istituzionale in un clima di leale e proficua collaborazione.