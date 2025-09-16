Impatto sulla statale: ferita e ricoverata anche una donna in stato di gravidanza

Questa mattina, lungo la Strada Statale 17 in territorio di Pesche, si è verificato un incidente che ha visto coinvolte due autovetture. Due persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti: tra queste una donna in stato di gravidanza che avrebbe accusato un malore subito dopo l’impatto. Nessuno dei coinvolti risulta in pericolo di vita.

Per i tempi strettamente necessari alla messa in sicurezza dei veicoli da parte dei Vigili del Fuoco la statale è rimasta chiusa al traffico.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Isernia, i Carabinieri e il personale sanitario del 118.