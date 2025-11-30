Impatto tra due auto, morte tre donne sulla fondovalle Sangro: strada appena riaperta al traffico

A causa di un incidente, la strada statale 652 “di Fondo Valle Sangro”, è rimasta provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni, al km 66,300 nel territorio comunale di Atessa in provincia di Chieti, per alcune ore. Solo intorno alle ore 18,45 la strada è tornata percorribile.

Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli e le cui cause sono in corso di accertamento, tre persone hanno perso la vita. Si tratta di tre donne residenti nei piccoli centri del Sangro, Quadri e Pennadomo.

Per oltre tre ore il traffico veicolare è stato deviato lungo le strade locali con indicazioni in loco.

Sul posto presenti le Forze dell’Ordine, il 118 e il personale Anas per il ripristino della circolazione.

