Incidente stradale sulla fondovalle Sangro, Vigili del fuoco e Carabinieri sul posto

Un incidente stradale si è verificato, pochi minuti fa, sulla SS 652, fondovalle Sangro, al km 67.537 circa, poco distante da un distributore di benzina, sul territorio comunale di Atessa. Almeno due i veicoli coinvolti e ci sarebbero dei feriti, questo stando alle prime indiscrezioni trapelate. Sul posto stanno operando una squadra dei Vigili del fuoco e, per quanto di competenza, due equipaggi dei Carabinieri della compagnia di Atessa e delle stazioni dipendenti. I militari stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e assicurando la gestione della viabilità sull’importante arteria viaria.

