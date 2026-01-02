In bici con gratta e vinci e sigarette rubate, straniero arrestato per resistenza e ricettazione

Nel contesto dei controlli predisposti in occasione delle festività natalizie e di fine anno, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di L’Aquila, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Pizzoli, nella notte del 31 dicembre 2025 hanno proceduto all’arresto di un cittadino straniero per i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e ricettazione.

L’uomo si trovava a bordo di una bicicletta quando, alla vista dei militari, ha tentato di eludere il controllo venendo subito raggiunto e fermato: nel cestino del mezzo sono stati quindi rinvenuti numerosi tagliandi delle lotterie istantanee (“gratta e vinci”), pacchetti di sigarette e accendini, per i quali l’uomo non ha saputo fornire spiegazioni sulla provenienza.

Vistosi scoperto, ha iniziato quindi a minacciare i militari e, una volta all’interno dell’autovettura di servizio, ha tentato di divincolarsi e resistere all’accompagnamento.

Condotto presso la Caserma Carabinieri di via del Beato Cesidio, è stato pertanto tratto in arresto in flagranza di reato e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la merce rinvenuta è stata sottoposta a sequestro penale.

Sono in corso accertamenti per risalire alla provenienza dei beni sequestrati, ritenuti provento di furto verosimilmente operato nottetempo presso qualche esercizio commerciale della città.