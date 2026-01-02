La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha fatto tappa a Isernia scortata dalla Polizia

L’obiettivo è quello di raggiungere Milano nel febbraio 2026: la Fiamma Olimpica partita da Roma il 6 dicembre, proveniente dalla Grecia, sta attraversando l’Italia per 12.000 chilometri, con percorsi suggestivi, tra luoghi storici, culturali e paesaggi naturali, portando con sé i valori universali dello sport, della pace, dell’inclusione e della solidarietà.

Oggi, dopo Campobasso e diretta in Abruzzo, scortata dalla Polizia Stradale, ha fatto tappa a Isernia: la città pentra ha vissuto una giornata storica ed emozionante. Il passaggio della Fiamma ha rappresentato un momento di grande orgoglio per l’intera comunità isernina che ha avuto l’opportunità di partecipare ad un evento simbolico di rilevanza internazionale.

Isernia è stata protagonista di una festa aperta a tutti i cittadini con varie iniziative collaterali pensate per coinvolgere tutte le generazioni. I 26 tedofori, scelti come esempio di impegno sportivo, civile e sociale, hanno avuto l’onore di portare il fuoco olimpico attraverso le vie e le piazze più rappresentative della città.