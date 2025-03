In possesso di un coltello ed irregolare sul territorio, egiziano espulso dall’Italia

Controlli della Polizia di Stato nelle zone a tutela rafforzata: applicazione dell’Ordine di allontanamento nei confronti di un cittadino egiziano trovato in possesso di un coltello ed irregolare sul territorio nazionale, e sua successiva espulsione con accompagnamento alla frontiera

Sono proseguiti anche negli ultimi giorni i controlli disposti dal Questore della Provincia di Chieti in relazione alle “zone a tutela rafforzata” istituite il 14 marzo di quest’anno con Ordinanza del Prefetto della Provincia di Chieti a seguito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi lo stesso giorno.

In particolare, nel pomeriggio del 26 scorso una volante dell’U.P.G.S.P. nel corso dell’attività di controllo all’interno del Centro Commerciale “Megalò”, procedeva all’identificazione di due cittadini egiziani, rispettivamente di 19 e 25 anni d’età; nello specifico, gli operatori avevano notato il diciannovenne mentre assumeva un atteggiamento molesto ed era intento ad infastidire alcune persone presenti sul posto.

A seguito dell’attività di identificazione, gli operatori della volante appuravano che ambedue erano gravati da numerosi precedenti penali, mentre solo il diciannovenne risultava irregolare, poiché inottemperante all’Ordine del Questore della Provincia di Chieti di lasciare il territorio nazionale; in particolare, il diciannovenne annoverava vari precedenti di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

Visto quanto accertato, considerando che il diciannovenne era privo di documenti di identificazione, gli operatori decidevano di accompagnarlo presso gli Uffici della Questura per i rilievi fotodattiloscopici, non prima di essere sottoposto a perquisizione personale sul posto, che consentiva di rinvenire all’interno della sua scarpa un coltello a serramanico dotata di lama di una lunghezza di 7 cm.

In conseguenza di quanto verificato, la pattuglia procedeva al sequestro del coltello ed al deferimento in stato di libertà del cittadino egiziano per il possesso dell’arma, nonché per l’inottemperanza all’Ordine del Questore della Provincia di Chieti di lasciare il territorio nazionale; inoltre, visto l’atteggiamento molesto manifestato dal suddetto, gli operatori gli notificavano anche l’Ordine di allontanamento dalla “zona a tutela rafforzata”.

Successivamente, a seguito di accertamenti effettuati da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura, veniva confermato lo stato di irregolarità sul territorio nazionale da parte del diciannovenne egiziano; per tale motivo, veniva richiesto al Prefetto della Provincia di Chieti l’emissione di un provvedimento di espulsione eseguito con accompagnamento in frontiera disposto dal Questore della Provincia di Chieti e convalidato dal Giudice di Pace, a seguito del quale è stato condotto presso l’aeroporto di Roma – Fiumicino ed imbarcato su un volo charter per l’Egitto preventivamente organizzato dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione.