Inaugurata l’elisuperficie dell’ospedale civile Santo Spirito, Marsilio: «Inizia una nuova era»

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha inaugurato, questa mattina, a Pescara, nell’ospedale civile Santo Spirito, l’elisuperficie che è un’area situata nei pressi dell’ingresso del vecchio Pronto soccorso. Tre giorni fa il primo atterraggio di un elicottero del 118, intervenuto per trasportare una persona anziana che aveva fatto perdere le sue tracce.

«Inizia una nuova era, – ha esordito il presidente Marsilio- certo, fa sorridere che quello che dovrebbe essere la normalità, per Pescara è diventata una conquista storica. C’era una situazione incagliata ormai da decenni – ha proseguito – e qualcuno ci ha pure costruito le sue fortune elettorali. Noi abbiamo rimesso in piedi tutta la procedura e riallineato le attività amministrative da completare. Abbiamo così consentito il rafforzamento dei solai dell’elisuperficie per adeguarli ai carichi previsti nell’ottica di ottenere le autorizzazioni necessarie. Come al solito, – ha aggiunto- abbiamo dovuto affrontare le inevitabili cause nei tribunali che alla fine ci hanno dato ragione e ci permettono oggi di aprire questo servizio. Finalmente, – ha sottolineato il Presidente- restituiamo ai cittadini un servizio che garantisce maggiore sicurezza, maggiore tempestività nell’emergenza-urgenza e nel soccorso delle persone che devono essere portate rapidamente in ospedale e questo è un passo in avanti molto significativo per la nostra sanità pubblica».