Incendi boschivi: 6.441 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno

Dal 15 giugno all’8 agosto sono stati 42.281 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere: 6.441 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



Nell’ultima settimana invece sono stati svolti 4.511 dalle squadre del Corpo nazionale. Il maggior numero di incendi si registra in Sicilia, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 898 interventi. Le altre regioni maggiormente colpite dagli incendi sono state la Puglia (810), la Campania (691) e il Lazio (674).

Sempre nell’ultima settimana sono stati 69 gli interventi effettuati dalla flotta aerea del Corpo nazionale per il contrasto agli incendi boschivi, mentre a terra le squadre hanno operato per un totale di 6.548 ore di lavoro.