Incendi boschivi: inaugurazione del presidio rurale dei Vigili del Fuoco a Macchiagodena

Anche a seguito dell’incontro organizzato presso la Prefettura di Isernia il 25 giugno u.s., è stato attivato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco un presidio rurale. La struttura costituisce un ulteriore passo nelle attività di coordinamento nella lotta agli incendi boschivi.

Nel pomeriggio del 14 luglio il Prefetto di Isernia, dott. Giuseppe Montella, alla presenza dei Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco di Isernia e Campobasso, ha preso parte alla inaugurazione dell’edificio ed, in particolare, della sala operativa.

La struttura ha competenza territoriale su nove comuni, di cui sei ricadenti nella provincia di Isernia (Macchiagodena, Frosolone, Santa Maria del Molise, Cantalupo nel Sannio, Sant’Elena Sannita e Roccamandolfi) e tre facenti parte della provincia di Campobasso (Bojano, San Massimo e Spinete) e svolge prevalentemente attività connesse alla lotta attiva contro incendi boschivi e di vegetazione, a tutela delle aree di pregio naturalistiche di competenza dei comunale. Il personale in servizio garantisce anche attività di soccorso tecnico urgente, rapporti con gli Enti locali e con le associazioni di volontariato locale, oltre a diverse attività connesse alla conoscenza del territorio attraverso una vigilanza dinamica dello stesso.

Il Prefetto, nel sottolineare l’importanza di una sempre più ampia e partecipata cultura delle protezione civile, specie in un’ottica di previsione e prevenzione, ha posto in rilievo come anche questa iniziativa si inserisca in un contesto volto alla valorizzazione di un approccio sinergico e multilivello all’emergenza; unica risposta efficiente nella lotta al fenomeno degli incendi boschivi.