Intitolazione del nuovo campo sportivo di Pescolanciano alla memoria di Danilo Sabatino

L’evento di inaugurazione ed intitolazione del nuovo campo sportivo di Pescolanciano si svolgerà il giorno 20 luglio presso il rinnovato impianto.

«L’impianto sportivo sarà intitolato alla memoria di Danilo Sabatino, cittadino prematuramente scomparso che si è contraddistinto in Pescolanciano, suo paese di origine, per aver vissuto lo spirito dello sport con grande enfasi, coinvolgendo generazioni di giovani atleti nella pratica dello sport ed in particolare del calcio» spiega il sindaco, Manolo Sacco.

L’evento si svolgerà secondo il seguente programma:

ore 10:30 – caffè di benvenuto ore 11 – saluti istituzionali delle autorità ore 12 – ulteriori interventi ore 12:30 – benedizione dell’impianto e taglio del nastro ore 13:30 – pranzo ore 16:30 – torneo quadrangolare di calcio ore 18:00 – premiazione finale