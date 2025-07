Incendi nel Chietino: la pioggia dà una mano al personale interforze impegnato nello spegnimento

L’attività del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), istituito lo scorso 11 luglio su disposizione del Prefetto di Chieti, è proseguita nella giornata odierna con la partecipazione dei Sindaci dei Comuni di Archi ed Ortona, dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile e del Comandante del Centro Documentale dell’Esercito.

I presidi assicurati nel corso della notte dai Vigili del Fuoco, con il concorso della Forze dell’Ordine e la partecipazione dei Volontari di Protezione Civile, hanno garantito il monitoraggio delle aree ancora interessate da residuali fenomeni di combustione, nel Comune di Archi, e da potenziale pericolo di ripresa, nel Comune di Ortona.

Con particolare riguardo al Comune di Ortona, le Forze dell’Ordine hanno svolto e continuano tutt’ora a svolgere attività di vigilanza nei confronti della zona colpita dal rogo, anche in raccordo con la Polizia Locale, al fine di impedire l’accesso alla predetta area, peraltro interdetta a mezzo di apposita ordinanza sindacale e segnalata con relativa cartellonistica di pericolo.

Quanto, invece, al Comune di Archi, in seguito al rientro dei mezzi aerei nella scorsa serata, le aree interessate da sollevamento di fumi e da residui di brace sono state monitorate da squadre di Volontari. Nella mattinata odierna, le operazioni sono poi proseguite da terra, mediante impiego di sette unità dei Vigili del Fuoco (due delle quali con funzioni di DOS – Direttore Operazioni Spegnimento) e di due squadre e mezzi di Volontari di Protezione Civile. Nel CCS è stato rilevato che il fronte di fuoco, marcatamente ridotto nella sua intensità, non costituisce una minaccia per l’agglomerato urbano né rende necessario l’allontanamento cautelativo della popolazione residente, fermo restando che prosegue l’ attività di vigilanza ad opera delle Forze dell’ordine.

La situazione resta comunque ancora oggetto di monitoraggio da parte del CCS, stante la persistente variabilità delle condizioni meteorologiche.