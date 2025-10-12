Incendio abitazione: Vigili del fuoco in azione, messa in salvo la famiglia. Indagini in corso

Nel pomeriggio di oggi una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta a Montenero di Bisaccia con un’autopompaserbatoio, un modulo antincendio e in supporto un’autobotte , per un incendio abitazione.

I proprietari dell’abitazione erano già stati fatti uscire dalla casa e presi in cura da personale del 118. La squadra di Vigili del Fuoco intervenuta è entrata nell’ abitazione con auto protettori per il denso fumo e naspo ad alta pressione spegnendo in poco tempo le fiamme.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso con l’accertamento delle cause e l’interdizione dei locali abitativi. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche i Carabinieri di Montenero e il Sindaco del paese.