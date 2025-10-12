Lite in piazza e spunta un taglierino, giovane denunciato per porto abusivo di arma bianca

Un 32enne è stato denunciato per porto abusivo di arma bianca, a seguito di un intervento della Polizia di Stato. Nel tardo pomeriggio del 10 ottobre, su richiesta al numero di emergenza, gli agenti delle volanti sono intervenuti, in Piazza della Rinascita a Pescara, per sedare una lite scaturita per futili motivi tra due giovani, uno dei quali era stato notato brandire un taglierino.

Giunti sul posto, i poliziotti identificavano i contendenti e, grazie agli immediati accertamenti, rinvenivano il taglierino all’interno della borsa di una giovane che era in compagnia del 32enne.

Al termine delle formalità il giovane è stato denunciato in stato di libertà per minacce aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.