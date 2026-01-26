Incendio in abitazione, Vigili del fuoco in azione: il proprietario riesce a mettersi in salvo

Questa mattina una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta con autopompaserbatoio e un modulo antincendio a Campomarino per un incendio abitazione al piano terra. Il proprietario della stessa è riuscito ad abbandonare subito l’appartamento mentre la squadra, intervenuta con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e naspo ad alta pressione, ha provveduto a spegnere l’incendio che aveva già coinvolto buona parte dell’abitazione.

Il 118 presente in posto ha monitorato le condizioni fisiche del proprietario, apparso subito fuori pericolo. I locali sono stati interdetti fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Presenti anche la Polizia Locale e il Sindaco.