Incendio Crans-Montana, stretta del Ministero: controlli a tappeto nei locali che ospitano spettacoli

Convocato stamattina il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Isernia, Giuseppe Montella, per stabilire una serie di iniziative di controllo dei locali di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi, anche in riferimento alle indicazioni fornite dal Ministro dell’Interno con Circolare dello scorso 19 gennaio.

Nel corso dell’incontro – al quale hanno partecipato i Sindaci di Isernia, Venafro ed Agnone, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, i rappresentanti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e di Confcommercio – sono state richiamate tutte le disposizioni inerenti la safety per le diverse tipologie di esercizi pubblici.

Il Prefetto ha, in primo luogo, rappresentato la necessità della collaborazione dei Sindaci per la ricognizione dei locali di pubblico spettacolo ovvero dei locali ove si svolgono attività complementari di pubblico intrattenimento, presenti nei rispettivi territori, finalizzata anche alla verifica delle autorizzazioni già rilasciate. Al riguardo, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ha assicurato il proprio fattivo contributo.

Per i locali di pubblico spettacolo i Sindaci sono stati invitati a programmare nuove verifiche da parte delle Commissioni comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, al fine di constatare la perdurante, piena corrispondenza tra le condizioni che hanno portato al rilascio del titolo abilitativo e quelle di effettivo esercizio.

Analoghi controlli dovranno essere effettuati dagli organi di polizia con il supporto dei Vigili del Fuoco nei confronti di bar e ristoranti che svolgono, in via complementare, oltre ai servizi propri, attività di trattenimento, per appurare se le stesse assumano carattere prevalente ed, in quanto tali, assoggettabili alle norme più stringenti previste per i locali di pubblico spettacolo.

Il rappresentante di Confcommercio è stato invitato a programmare momenti formativi e di sensibilizzazione rivolti agli operatori, finalizzati ad approfondire la conoscenza della normativa e a diffondere la cultura della sicurezza.

L’incontro si è concluso con l’impegno ad effettuare un aggiornamento in una prossima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, in relazione agli esiti delle attività di controllo.

Analoga attività di sensibilizzazione verrà svolta nei confronti di tutti gli altri Comuni della Provincia