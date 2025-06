Incendio nella facoltà di Agraria, l’Esercito dà supporto ai Vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento

Spento dai vigili del fuoco l’incendio che ha coinvolto ieri la struttura della facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia. Cinque le squadre impiegate nelle operazioni, con squadre giunte da Roma e Terni, importante il supporto dell’Esercito Italiano per garantire con le autobotti il rifornimento d’acqua per lo spegnimento. È in corso il recupero di strumentazioni essenziali per le attività dell’Ateneo.

