Incidente stradale in mattinata sulla Statale 17, nei pressi di Pettoranello del Molise. Tre le auto coinvolte con tre feriti in condizioni abbastanza serie. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale anas e tre ambulanze del 118. Traffico deviato sulla viabilità secondaria, con grosse difficoltà sulla principale arteria del Molise, che collega Campobasso a Isernia.
Incidente fra tre auto: tre feriti in condizioni serie, statale 17 interdetta al traffico
