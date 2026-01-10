Incidente in galleria: tre auto coinvolte, sei feriti. Traffico deviato sulla provinciale Tappino

Questa mattina, alle 10:50 circa, i Vigili del Fuoco di Campobasso sono intervenuti per un incidente stradale nella galleria “Lama Bianca”, sulla S.S.87. Tre le autovetture coinvolte con sei feriti lievi. Le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli hanno richiesto l’interruzione del traffico, prontamente ripreso a conclusione dell’intervento. Presenti in posto Polizia Locale, ANAS e Servizio Territoriale 118.

A causa di un incidente tra tre veicoli all’interno della galleria Lama Bianca, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 87 “Sannitica” al km 130,500 a Campobasso.

Il traffico è momentaneamente deviato sulla strada provinciale 53 Tappino dal km 128,350 al km 131,900.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

