Maltempo: previste nevicate fino a 200-400 mt sul settore adriatico con apporti al suolo deboli

SITUAZIONE: una saccatura si estende dalle Repubbliche baltiche al Mediterraneo centrale, interessando anche l’Italia nel corso del fine settimana, mentre lunedì un promontorio interciclonico si rafforzerà sui settori centro-occidentali del Mediterraneo. Oggi sono attese precipitazioni sparse sulle regioni centro-meridionali italiane, mentre domani saranno residue solo sui settori tirrenici meridionali e lungo il versante adriatico centro-meridionale. Lunedì, condizioni meteorologiche più stabili, con nuvolosità irregolare sul Paese, ma in assenza di precipitazioni. La ventilazione, oggi e domani ancora di burrasca nord-occidentali sulle regioni del Centro e del Sud, lunedì sarà in generale e progressiva attenuazione ad iniziare dai settori più a Nord. Temperature in calo durante il fine settimana al Centro-Sud, ma in nuovo aumento da lunedì.

Sabato 10 gennaio 2026

Precipitazioni: isolate nel settore meridionale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile calo, localmente marcato sulla costa adriatica.

Venti: da forti a burrasca dai quadranti occidentali sul settore appenninico meridionale.

Mari: molto mossi.

Domenica 11 gennaio 2026

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore adriatico, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati . Previste nevicate verso i 200-400 mt s.l.m., sul settore adriatico, con apporti al suolo deboli o localmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile calo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: molto mossi.