Incidente in parapendio: pilota quarantenne precipita riportando diversi traumi

Nel pomeriggio di oggi il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Abruzzo è intervenuto in località Sella di Montecristo (AQ) per prestare soccorso a un uomo, originario dell’Aquila, rimasto vittima di un incidente durante un volo in parapendio.

Il pilota, di 40 anni, è precipitato terminando la corsa tra la vegetazione e riportando diversi traumi agli arti superiori. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso del 118 decollato da L’Aquila, con a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS e l’equipe sanitaria. L’uomo è stato raggiunto, stabilizzato e successivamente elitrasportato all’Ospedale dell’Aquila.

Contestualmente il TCO – Tecnico di Centrale Operativa del CNSAS – ha allertato anche una squadra di terra, pronta a intervenire in supporto qualora le condizioni avverse avessero impedito il recupero con l’elicottero.