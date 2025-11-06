Incidente stradale, feriti incastrati tra le lamiere estricati dai Vigili del fuoco

Una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano è intervenuta sulla SS159, in territorio di Bonefro, per un incidente stradale tra due autovetture. Tre le persone coinvolte, due di queste sono rimaste incastrate. Messe in sicurezza le autovetture si è provveduto subito a estricare le persone coinvolte e consegnarle al personale del 118 per essere portate all’ospedale di Termoli. Sul posto anche Carabinieri e Polizia di Stato per quanto di competenza.

Correlati