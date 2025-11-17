Incidente sul lavoro ad Agnone, operaio schiacciato sotto una bisarca estratto dai Vigili del fuoco

Un incidente sul lavoro si è verificato, nella serata di oggi, presso una attività alle porte di Agnone. Per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri della locale compagnia e del Nucleo ispettorato del lavoro di Isernia, un operaio è finito sotto un componente di una bisarca.

L’uomo è stato prontamente soccorso dagli altri lavoratori presenti, ma per estrarlo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone. I Vigili del fuoco hanno rapidamente disincastrato il ferito consegnandolo alle cure del personale del 118 intervenuto. Il ferito, trasportato in ospedale dall’ambulanza, ha riportato traumi da schiacciamento e le sue condizioni, secondo quanto trapelato, sarebbero piuttosto critiche. Il ferito, 35enne, di nazionalità straniera, è stato ricoverato presso l’ospedale di Campobasso.