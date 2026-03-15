Incidente sulla statale 87: mezzo alimentato a metano messo in sicurezza dai Vigili del fuoco

Una squadra del distaccamento di Termoli dei Vigili del fuoco sta operando sulla SS87 al KM 210, in territorio di San Martino in Pensilis, per un incidente stradale che ha coinvolto un'unica autovettura. Il personale VVF ha messo…