Incidente sulla statale 87: mezzo alimentato a metano messo in sicurezza dai Vigili del fuoco

Una squadra del distaccamento di Termoli dei Vigili del fuoco sta operando sulla SS87 al KM 210, in territorio di San Martino in Pensilis, per un incidente stradale che ha coinvolto un’unica autovettura. Il personale VVF ha messo in sicurezza l’auto alimentata a metano.
L’autista è stato soccorso dal personale 118 intervenuto sul posto. La strada è aperta al traffico con senso alternato, presidiato dai Carabinieri.
Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente, unico occupante del mezzo, successivamente trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.