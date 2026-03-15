Si ribalta con l’auto, si perde nel bosco e resta incastrato tra la vegetazione: salvato dai Vigili del fuoco

Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Campobasso è intervenuta nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 19:30, su richiesta del numero unico di emergenza 112, per un incidente stradale avvenuto in agro di Cercemaggiore.…

Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Campobasso è intervenuta nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 19:30, su richiesta del numero unico di emergenza 112, per un incidente stradale avvenuto in agro di Cercemaggiore.

Il conducente di un’autovettura, dopo essersi ribaltato con la propria auto, si è allontanato dal luogo dell’incidente incamminandosi in una zona boschiva impervia.

I Vigili del Fuoco, operando congiuntamente ai Carabinieri della stazione di Cercemaggiore e al personale sanitario del 118, hanno rintracciato l’uomo, rimasto bloccato tra rovi e vegetazione.

Dopo avergli prestato le prime cure e averlo stabilizzato sui presidi sanitari, il ferito è stato trasportato fino al punto in cui si trovava l’ambulanza e successivamente accompagnato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha inoltre provveduto alla pulizia dell’area dai rovi e dalla vegetazione spinosa tra cui la persona era rimasta bloccata.