Incidente sulla Trignina, coinvolti un camper e un veicolo: sul posto le Forze dell’ordine, traffico deviato

Sulla strada statale 650 “di Fondo Valle Trigno” un tratto è chiuso temporaneamente al traffico in entrambi i sensi a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 14, a Chiauci, in provincia di Isernia.

L’incidente, su cui sono in corso verifiche, ha coinvolto un camper e un veicolo. Il traffico è deviato in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.

Il traffico in direzione nord è deviato allo svincolo Pescolanciano (km 12,500), in direzione sud allo svincolo Chiauci (km 15,200)



