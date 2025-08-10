  • In evidenza

    • Sbagliano sentiero, restano bloccati in quota: tratti in salvo dai Vigili del fuoco

    Alle ore 15:30 il Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia è stato allertato per un intervento di soccorso a due persone in località Montemiletto a quasi duemila metri in quota, nel territorio di Roccamandolfi (IS). I due escursionisti, dopo aver sbagliato sentiero, si erano ritrovati in una zona particolarmente impervia, impossibilitati a proseguire e in condizioni di potenziale pericolo.

    Sul posto sono intervenuti l’elicottero Drago 158, velivolo VF del reparto volo di Pescara, e una squadra del presidio di Macchiagodena (IS). Le persone, in buone condizioni di salute, sono state recuperate dal personale elisoccorritore a bordo del Drago 158 e trasportate in sicurezza al pianoro di Campitello, nel comune di San Massimo (CB).

