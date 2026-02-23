Incidente sulla Trignina, tir sfonda le barriere: sul posto i soccorritori, traffico bloccato

Un incidente stradale viene segnalato sulla fondovalle Trigno, tra lo svincolo di Celenza sul Trigno e località Canneto. Dalle prime notizie circolate sono rimasti coinvolti un tir e una autovettura. Il mezzo pesate ha sfondato le barriere ed è finito fuori strada. L’incidente è avvenuto pochi minuti fa, su posto si stanno portando i soccorritori. Intanto il traffico è già stato bloccato in entrambe le direzioni con uscite obbligatorie sulla viabilità secondaria.

Sarebbero due le persone rimaste ferite in seguito all’impatto. Sul posto si è portata anche l’eliambulanza decollata da Pescara.