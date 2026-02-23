Sergio Di Pietro guadagna la meritata pensione, auguri dalla famiglia e da l’Eco

“Dopo tanti sacrifici, impegno costante e dedizione, è finalmente giunto per te il tempo della meritata pensione. Ti auguriamo che la salute ti accompagni sempre e che le tue giornate siano piene di momenti da dedicare ai tuoi affetti più cari e a quello che ti fa stare bene. Buona pensione papi”. E’ il messaggio da parte dei figli Chiara e Francesco e dalla moglie Fiorella che giungono a Sergio Di Pietro e ai quali si uniscono quelli della redazione de l’Eco online.

